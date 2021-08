Ärztekammerpräsident fordert Fußballspiele ohne Zuschauer

Zuschauer beim DFB-Pokalspiel 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli, 1. Runde in der MDCC-Arena..

Der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Hans-Albert Gehle, hat angesichts der steigenden Corona- Fallzahlen gefordert, Freizeitangebote nur noch Geimpften und Genesenen zu ermöglichen. Auch sollten Fußballspiele wieder ohne Zuschauer stattfinden, sagte Gehle der «WAZ» (Freitagausgabe). «Vor allem das Crowding, also enges Menschengedränge, muss verhindert werden», befand er. Das sehe man leider allzu oft wieder in Fußballstadien oder bei Konzerten. «Da muss es ein Signal von der Politik geben.»

Gehle meinte, es ginge auch ohne Zwang, wenn sich alle an die Corona-Regeln halten würden. Doch Appelle an die Vernunft der Menschen allein seien wohl nicht ausreichend. Auf keinen Fall dürften am Ende wieder die Schulen schließen, forderte der Ärztekammerpräsident.