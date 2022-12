ADAC rechnet am 22. und 23. Dezember mit vollen Autobahnen

Der ADAC rechnet am 22. und 23. Dezember auch in Nordrhein-Westfalen mit vollen Autobahnen. Insbesondere nachmittags seien wahrscheinlich besonders viele Menschen unterwegs, erläuterte ein ADAC-Verkehrsexperte. Mit Verkehrschaos sei mit Blick auf die Stauzahlen der letzten Jahre vor den anstehenden Feiertagen aber nicht zu rechnen.

Das größte Staupotenzial gibt es auf der A1 (Köln, Dortmund und Münster), der A2 (Dortmund und Bielefeld), der A3 (Köln und Frankfurt), der A40 (Duisburg und Dortmund) und der A43 (Wuppertal und Recklinghausen) sowie auf dem Kölner Autobahnring (Autobahnen A1, A3 sowie A4).

Für die Anreise empfahl der ADAC den Morgen des 24. Dezember. Wer sich für diesen Zeitpunkt entscheide, komme «deutlich schneller und entspannter ans Ziel als am Freitag», hieß es weiter. Am Nachmittag des zweiten Weihnachtstages könne es auf den Autobahnen dann wieder voller werden. Verglichen mit den Tagen vor Weihnachten sei jedoch mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Nach Weihnachten erwartet der ADAC in Nordrhein-Westfalen bis zum 31. Dezember wiederum nur wenig Stau auf den Autobahnen.