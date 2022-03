ADAC: Ende der Homeoffice-Pflicht führt nicht zu mehr Staus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die erste Woche nach dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht ist nach Ansicht des ADAC auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen weitgehend unproblematisch verlaufen. Auf den Autobahnen des Landes habe es «nur geringfügig mehr Stau und stockenden Verkehr» gegeben, teilte der Automobil-Club am Montag mit. Von Montag bis Freitag vergangener Woche zählte der ADAC 3034 Staus und damit rund 4,8 Prozent mehr als in Woche zuvor (2896). Die wegen Corona verhängte Homeoffice-Pflicht war zum 20. März ausgelaufen.

Von dpa