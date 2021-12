Achtjähriger Junge bei Unfall mit Linienbus schwer verletzt

Wermelskirchen (dpa/lnw)

Ein achtjähriger Junge ist von einem Linienbus in Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der Junge den heranfahrenden Bus am Dienstag offenbar nicht gesehen, weil er beim Betreten der Straße nur in die andere Richtung sah.

Von dpa