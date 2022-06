Abwehrspieler Gryszkiewicz wechselt nach Paderborn

Der SC Paderborn hat mit Adrian Gryszkiewicz einen weiteren Abwehrspieler für die kommende Saison in der 2.

Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 22 Jahre alte Linksfuß wechselt vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze zum Sportclub, teilte der Verein am Sonntag mit. «Adrian ist ein körperlich robuster Defensivspieler, der über einen starken linken Fuß verfügt», sagte SC-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Bereits am Samstag hatten die Paderborner, die am Pfingstmontag mit der Saisonvorbereitung beginnen, den Transfer des Abwehrspielers Marcel Hoffmeier vom Regionalliga-Zweiten Preußen Münster bekanntgegeben.