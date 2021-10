Abwehrchef Hummels sieht Fortschritte beim BVB

Dortmund (dpa)

Abwehrchef Mats Hummels sieht Borussia Dortmund auf einem guten Weg zu einem stabileren Spitzenteam. «Es ist sehr viel erwachsener und reifer, wie wir spielen. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte der 32 Jahre alte Fußball-Nationalspieler der «Sport Bild» (Mittwoch). Den Saisonstart in der Bundesliga bewertete er mit der Note 2: «Wir haben in der Champions League sechs Punkte geholt, sind in der Liga Dritter mit einem Punkt Rückstand, im Pokal weiter.»

Von dpa