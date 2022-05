Abrechnungsmanipulation: Ersatzkassen erhalten Geld zurück

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr über eine Million Euro wegen falscher Abrechnungen zurückerhalten. Das Ergebnis liege unter dem des Vorjahres, als 1,7 Millionen zurückflossen, teilte der Ersatzkassenverband Vdek am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa