Abo-Nahverkehrskunden fahren bundesweit zwei Wochen gratis

Inhaber eines gültigen Nahverkehrs-Abonnements können vom 13. bis zum 26. September mit ihrem Abo und einem kostenfreien Aktionsticket (per Online-Registrierung) alle Nahverkehrsmittel der teilnehmenden

Verkehrsverbünde, Landestarife und Eisenbahnunternehmen nutzen. Foto: Dietmar Jeschke

Freie Fahrt im Nahverkehr: ÖPNV-Abonnenten können vom 13. September an zwei Wochen lang deutschlandweit fast den gesamten Nahverkehr kostenlos nutzen. Die Abo-Kunden müssen sich für das einmalige Upgrade lediglich online registrieren, wie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Montag in Gelsenkirchen mitteilte. In Nordrhein-Westfalen beteiligen sich laut einer Übersicht des VRR alle Verkehrsverbünde an der Aktion, die am 26. September endet.

Die Nahverkehrsbranche will sich damit bei den Stammkunden für ihre «Geduld und Flexibilität während der Corona-Krise» bedanken. Sie ist Teil der Kampagne #BesserWeiter, mit der die Branche um Vertrauen wirbt, nachdem viele Kunden wegen Corona aufs Auto umgestiegen waren. Die Fahrgastzahlen waren daraufhin eingebrochen, was zu erheblichen Einnahmeausfällen geführt hatte.

Gratis im Regionalverkehr

Nach der Online-Registrierung für das Aktionsticket erhalten die Kunden das Abo-Upgrade als Fahrkarte per Mail zugeschickt. In rund 95 Prozent aller Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen könne damit dann ohne Zusatzkosten gefahren werden, so der VRR.

Vergünstigte Probe-BahnCard

Für Fernzüge (ICE, IC und EC) bietet die Deutsche Bahn parallel zu der Nahverkehrsaktion eine vergünstigte Probe-BahnCard 25 an, die 9,90 Euro (statt 17,90 Euro) kostet und drei Monate gültig ist. Fahrgäste könnten damit auch bei der Fahrt in die Zielregionen sparen, teilte die Bahn mit.