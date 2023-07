Abgesackte Bahnbrücke früher als geplant angehoben

Düsseldorf/Dinslaken (dpa)

Für die bei einem Hochwasser abgesackte Bahnbrücke über die Emscher am Niederrhein sind die Reparaturarbeiten früher als geplant gestartet. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn wurde der Stahlüberbau am frühen Samstagmorgen mit einem Kran ans Ufer gehoben. Messgeräte hatten in den vergangenen Tagen Bewegungen an der Brücke festgestellt, so dass die für Mittwoch geplanten Arbeiten vorgezogen wurden. Die nötigen Schritte seien extrem beschleunigt und auf ein Minimum reduziert worden. Baufachleute hätten die 40 Meter lange und 170 Tonnen schwere Brücke laut Mitteilung der Bahn zur Probe zuvor angehoben. Weil dieser Schritt erfolgreich war, wurde der Stahlüberbau direkt versetzt.

Von dpa