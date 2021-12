Aachen gibt neuen Karlspreisträger bekannt

Aachen (dpa)

Traditionell an Himmelfahrt und im Krönungssaal des Rathauses: So wird in Aachen der Karlspreis übergeben. Wer 2022 ausgezeichnet wird, soll nun bekanntgegeben werden. Die Reihe der bisherigen Preisträger ist imposant - sie reicht von Adenauer bis zum Papst.

Von dpa