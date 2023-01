A7 in Südniedersachsen weiter gesperrt: Wachsartige Substanz

Göttingen/Kassel (dpa)

Die Autobahn 7 in Südniedersachsen bleibt in Fahrtrichtung Kassel weiterhin gesperrt. Weil ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine wachsartige Substanz verloren hat, wird ein rund 60 Kilometer langer Abschnitt seit der Nacht auf Montag intensiv gereinigt. Wann die Strecke zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Lutterberg an der Grenze zu Hessen wieder freigeben werden kann, konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht sagen. Bei der Substanz handelt es sich vermutlich um nicht giftiges Paraffin.

