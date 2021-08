A46 im Autobahnkreuz Hilden an drei Wochenenden gesperrt

Wegen Arbeiten am Autobahnkreuz Hilden wird die Autobahn 46 dort an drei Wochenenden voll gesperrt. Bereits am kommenden Freitag, 27. August, sind die Fahrbahnen laut der Autobahn GmbH Rheinland in beide Richtungen ab 22.00 Uhr bis zum Montag, 30. August, 5.00 Uhr, nicht befahrbar. Danach seien die Wochenenden vom 3. bis zum 6. September sowie vom 17. bis zum 20. September von je 22.00 bis 5.00 Uhr betroffen.

Ab 20.00 Uhr ist den Angaben zufolge bereits nur je einer von drei Fahrstreifen auf der A 46 frei. Mehrere Überfahrten im Autobahnkreuz könnten nicht genutzt werden, zum Beispiel von der A3 aus Frankfurt auf die A46 nach Düsseldorf. Umleitungen seien ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Restarbeiten nach der Sanierung des Autobahnkreuzes, teilte die Autobahn GmbH am Montag mit. Das Kreuz gilt demnach als wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Region. Bei einem täglichen Verkehrsaufkommen von rund 230 000 Fahrzeugen im Autobahnkreuz Hilden waren die Tragfähigkeitsreserven des alten Bauwerks «so gut wie aufgebraucht». Deshalb hätte man einen Ersatzneubau gebaut.