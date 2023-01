A45-Brückensperrung: SPD beantragt Aktuelle Stunde

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zur Sperrung der Rahmede-Talbrücke der «Sauerland-Linie» A45 und ihrem Neubau will die SPD eine Aktuelle Stunde des Landtags beantragen. Dies kündigte die SPD-Fraktion am Montag an, nachdem die NRW-Staatskanzlei eingeräumt hatte, dass in der Sache E-Mails nicht mehr auffindbar seien.

Von dpa