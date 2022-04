A44: Schwerlaster mit Windkraftrad-Turm in Graben gerutscht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem Unfall eines mit einem Windkraftrad-Turm beladenen Schwerlasttransporters am Dienstagmorgen auf der Autobahn 44 soll die Bergung gegen 15.00 Uhr beginnen. Das sagte eine Düsseldorfer Polizeisprecherin auf Anfrage. Dazu musste erst einmal ein rund 400 Tonnen schwerer Kran an den Unfallort auf der A44 in Höhe der Anschlussstelle Münchheide bei Willich am Niederrhein gebracht werden. Bedingt durch Ladung und Abmessung des Sattelzuges sei es zu starken Verkehrsbehinderungen in dem Autobahnabschnitt gekommen, so die Polizei.

Von dpa