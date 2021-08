A40: Geplante Sanierungsarbeiten werden vorgezogen

Kleiner Trost: Nach der Streckensperrung der Autobahn 40 nach einem Großbrand bei Bochum in Fahrtrichtung Dortmund werden geplante Sanierungsarbeiten jetzt vorgezogen. Nach Angaben der zuständigen Autobahn-Niederlassung Westfalen muss nach der Freigabe der A40 Ende November deshalb keine Spur mehr wie ursprünglich geplant gesperrt werden. Für Arbeiten an den Betonwänden in der Autobahn-Mitte sollte für zehn Tage noch in diesem Jahr in beiden Fahrtrichtungen der Verkehr auf eine Spur gelenkt werden. Die Sanierung kann jetzt von der gesperrten Fahrbahn aus erfolgen.

Während der Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende November ist die Strecke zwischen dem Bochumer Westkreuz und Bochum-Zentrum gesperrt. Der Verkehr wird durch den Bochumer Süden über die A448 in Richtung Dortmund umgeleitet. Im Schnitt sind hier täglich etwa 50.000 Fahrzeuge unterwegs.