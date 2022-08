A1 bei Leverkusen: Vollsperrung an zwei Wochenenden

Köln/Leverkusen (dpa/lnw)

Autofahrer müssen sich an zwei Wochenenden im August auf längere Fahrzeiten rund um die Rheinbrücke Leverkusen einstellen. Die Verkehrsführung im Autobahnkreuz Leverkusen-West wird umgebaut, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte. Von Freitag um 21.00 Uhr bis Montag (15.8.) um 5.00 Uhr wird die A1 in Richtung Koblenz voll gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Leverkusen und Köln-Niehl.

Von dpa