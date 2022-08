9-Euro-Ticket dämpft Anstieg der Inflationsrate in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Neun-Euro-Ticket hat im Juni und Juli den Anstieg der Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen abgemildert. Die sogenannten «Preise für kombinierte Personenbeförderungsleistungen» seien in beiden Monaten um jeweils 68,4 Prozent gegenüber den entsprechenden Vorjahresmonaten zurückgegangen, berichtete das statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa