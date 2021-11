89-Jähriger nach Schuss auf 73-Jährigen in U-Haft

Burbach (dpa/lnw)

Nach einem Gewehrschuss auf einen mit ihm unter einem Dach lebenden 73-Jährigen sitzt ein 89-Jähriger aus Burbach im Siegerland in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm versuchten Toschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde er bereits am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Von dpa