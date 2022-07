88-jähriger Radfahrer nach Zusammenprall mit Bahn gestorben

Ein 88 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Duisburg an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Senior war am Mittwoch nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrrad bei Rot über die Bahngleise gefahren. Die U79, die gerade aus einem Tunnel kam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Mann habe schwere Kopfverletzungen erlitten, die er nicht überlebte. In der Bahn seien zwei Fahrgäste durch die Notbremsung leicht verletzt worden.