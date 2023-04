83-Jähriger stirbt bei Brand in Seniorenheim

Holzwickede (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Seniorenheim im Kreis Unna ist ein 83-jähriger Mann gestorben. Der Bewohner sei noch am Brandort gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zeugen hatten in der Nacht das Feuer in der Erdgeschosswohnung bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Von dpa