80-jährige Frau umgetreten - Junger Mann in U-Haft

Windeck (dpa/lnw)

Ein unter Bewährung stehender junger Mann soll nach einem Streit mit seiner Freundin in der Öffentlichkeit eine 80-jährige Frau mit einen Tritt gegen den Oberkörper attackiert haben. Die Rentnerin habe am Montag in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis die Auseinandersetzung des Pärchens beobachtet, bei der der junge Mann seiner Freundin offenbar ein Handy weggenommen habe, teilte die Polizei am Freitag. Die couragierte Frau sei ihm nachgeeilt und habe die Rückgabe des Handys gefordert. Der junge Mann soll unvermittelt zugetreten haben. Die Rentnerin sei dadurch gefallen und leicht verletzt worden. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt.

