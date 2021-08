79-Jähriger nach Schussabgabe in der Psychiatrie

Nach Schüssen in einer Wohnung in Minden sitzt der 79-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Mittwoch hat ein Haftrichter wegen versuchten Totschlags die Unterbringung angeordnet. Der Mann kam in eine Psychiatrie. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an, teilte die Polizei mit.

Am Montagabend war einem 34-Jährigen in Minden unverletzt die Flucht gelungen, nachdem der 79-Jährige auf ihn in einer Wohnung geschossen hatte. Die Polizei hatte den Mann daraufhin noch am Tatort widerstandslos festgenommen.