78-jährige Urlauberin beim Baden gestorben

In Freest (Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstag eine Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen beim Baden gestorben.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sahen Zeugen die 78-jährige Frau gegen Mittag leblos an einer Badestelle im Wasser des Peenestroms treiben. Sie brachten sie an Land. Doch die Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte scheiterten. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die genaue Todesursache sei noch unklar. Nach ersten Ermittlungen war die 78-jährige aus Duisburg mit Angehörigen am Strand. Eine Fremdeinwirkung wird bisher ausgeschlossen, wie der Sprecher sagte. Ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.