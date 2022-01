750 Kubikmeter Gülle auf Bauernhof in Ahaus ausgelaufen

Ahaus (dpa/lnw)

Kein schöner Einsatz für die Feuerwehr im münsterländischen Ahaus: Rund 750 Kubikmeter Gülle sind auf einem Bauernhof unkontrolliert aus einem Lagerbehälter gelaufen. Die Gülle habe sowohl den Hof als auch ein Feld teilweise überflutet, ehe sie in Gräben abgelaufen sei, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Der Grund sei ein Schaden am Silo gewesen. In Zusammenarbeit mit benachbarten Landwirten und in Absprache mit der unteren Wasserbehörde sei der Graben am späten Samstagnachmittag mit Erde aufgefüllt worden. Die Gülle sei aus dem Graben und der verbliebene Rest aus dem Behälter in Fässer abgepumpt worden.

Von dpa