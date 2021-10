75 Jahre Justiz in NRW: Justizminister dankt Briten

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat Großbritannien für seinen Beitrag zum Entstehen eines Rechtsstaats in Nordrhein-Westfalen gedankt. Die Herausforderungen seien 1946 unvergleichlich gewesen, sagte Biesenbach am Dienstag in Düsseldorf: «Die Staatsorganisation und das Recht waren an einer "Stunde null" angelangt. Und über einem Neuanfang lagen dunkle Schatten. Die Briten reichten uns in dieser Situation eine kluge, ordnende Hand», sagte Biesenbach.

Von dpa