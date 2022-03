71.000 Besucher bei der Lit.Cologne: 90 Prozent Auslastung

Köln (dpa)

Das Literaturfestival Lit.Cologne in Köln hat in diesem Jahr rund 71.000 Besucher angelockt. Das teilten die Veranstalter am Wochenende mit und zeigten sich sehr zufrieden mit der Resonanz. Die 156 Veranstaltungen seien damit zu 89 Prozent ausgelastet gewesen. «Besser hätte sich die Rückkehr ins Live-Geschäft nicht anfühlen können», sagte Festivalleiter Rainer Osnowski. Das Festival lief vom 15. bis 26. März.

Von dpa