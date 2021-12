68-Jährige leblos aufgefunden: Sohn soll in Psychiatrie

Mülheim (dpa/lnw)

Nach dem Fund einer mutmaßlich getöteten 68-Jährigen in einer Mülheimer Wohnung soll der tatverdächtige Sohn in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Der 35-Jährige war am Mittwoch festgenommen worden, eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. «Die vermeintlichen Tatwaffen, zwei Küchenmesser, konnten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden», teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa