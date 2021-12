66-jähriger Kiosk-Angestellter vertreibt Räuber mit Stuhl

Porta Westfalica (dpa/lnw)

Ein couragierter Angestellter (66) hat in einem Kiosk in Porta Westfalica einen bewaffneten Räuber mit einem Stuhl in die Flucht geschlagen. Ein Jugendlicher habe am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr im Stadtteil Barkhausen mit einem Messer bewaffnet den Laden in der Absicht betreten, ihn auszurauben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den hinter dem Tresen stehenden 66-Jährigen habe er aufgefordert, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Daraufhin habe der Senior zu einem Stuhl gegriffen und sei auf den Räuber zugegangen. Dieser ergriff die Flucht.

Von dpa