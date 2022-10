65 Jahre alter Bewohner stirbt bei Brand in Altenheim

Mechernich (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Altenheim in Mechernich (Kreis Euskirchen) ist ein 65 Jahre alter Bewohner gestorben. Zwei weitere Bewohner kamen mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch ein Feuerwehrmann sei verletzt worden. Das Feuer sei im Zimmer des 65-Jährigen ausgebrochen. Man gehe von einem Unglücksfall aus. Eine vorsätzliche Tat oder ein technischer Defekt könnten nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Von dpa