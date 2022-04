60-Jähriger bei Sturz mit Motorrad lebensgefährlich verletzt

Der Mann sei am Samstagnachmittag als Teil einer größeren Gruppe von Motorradfahrern unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als ein vor ihm fahrender 46-Jähriger auf einer Landstraße bei Nettersheim bremste, sei er auf dessen Motorrad aufgefahren und gestürzt. Der 60-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 46-Jährige wurde demnach nicht verletzt.