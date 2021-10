5G-Netze an Klinken: Echtzeit-Übertragung für Patienten

Düsseldorf (dpa)

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens setzen erste deutsche Krankenhäuser auf eigene 5G-Mobilfunknetze. Nach der Bonner Universitätsklinik Ende 2020 und einem Leipziger Helios-Krankenhaus in diesem Sommer nimmt nun auch das Düsseldorfer Universitätsklinikum ein eigenes Netz in dem Mobilfunkstandard in Angriff. Bei der Inbetriebnahme heute werden NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter erwartet - dann wollen Klinikärzte und Digitalexperten die Vorteile des Funkstandards für das Gesundheitswesen erläutern.

Von dpa