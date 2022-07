58-Jähriger vermutlich getötet: Suche nach Zeugen

Wuppertal (dpa/lnw)

Nach einem Tötungsdelikt in Wuppertal suchen die Ermittler nach Zeugen. Angehörige hatten Anfang Juli einen 58-Jährigen nicht erreichen können und den Wuppertaler dann tot in seiner Wohnung gefunden. Laut Obduktionsergebnis war der Mann vermutlich durch einen Schlag ums Leben gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa