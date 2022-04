57-Jährige bei Verkehrsunfall in Schwerte ums Leben gekommen

Die Schwerterin sei aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der Hagener Straße vom Auto eines 63-Jährigen erfasst worden. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst sei die Frau noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei in Unna mit. Vor Ort hätten sich Seelsorger und Opferbetreuer um den unverletzten Pkw-Fahrer und seine leicht verletzte Beifahrerin (61) gekümmert. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache auf. Der Unfallbereich war mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.