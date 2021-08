55 Jahre alte Autofahrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall in Siegburg gestorben. Nach einem Frontalzusammenstoß am Sonntagnachmittag erlag die Frau in der Nacht zum Montag ihren schweren Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen in Siegburg mitteilte. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen, als die 55-Jährige von der Spur abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie in das Auto einer fünfköpfigen Familie mit Kindern im Alter von vier, elf und zwölf Jahren, die dabei leicht verletzt wurden.

Als Ursache für den Unfall könne ein medizinischer Notfall bei der 55 Jahre alten Fahrerin nicht ausgeschlossen werden. Es entstand ein hoher Sachschaden, beide Autos wurden abgeschleppt.