55-Jähriger schlägt zu: Junger Mann stirbt

Ein junger Mann ist in Düsseldorf in der Nacht zum Samstag nach einer Konfrontation mit einem 55-Jährigen gestorben.

Zeugen beobachteten laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf, wie der ältere Mann im Bereich des Ratinger Tores mit einem Begrenzungspoller auf den 23-Jährigen einschlug. Der junge Mann, der den Angaben zufolge seinen Wohnsitz in Bayern hatte, starb noch am Tatort an den schweren Verletzungen. Der Tatverdächtige, der laut Mitteilung ohne festen Wohnsitz ist, versuchte noch zu flüchten, wurde aber durch Einsatzkräfte festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.