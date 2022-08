54-jähriger Elektroroller-Fahrer nach Unfall tot

Rheinberg (dpa/lnw)

Auf einem Fußgängerweg ist ein 54-jähriger Elektroroller-Fahrer am Mittwoch in Rheinberg von einem Auto tödlich verletzt worden. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 48-jähriger Mann aus Duisburg wegen eines Rückstaus an einer Ampel zunächst auf der Rechtsabbiegerspur an den wartenden Fahrzeugen vorbei gefahren, dann allerdings nicht abgebogen, sondern geradeaus auf den Fußgängerweg gefahren. Dort stieß er mit dem wegen Rotlichts wartenden Roller-Fahrer zusammen, wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilte.

Von dpa