53-Jährige in Duisburg lebensgefährlich verletzt

Eine 53 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen in Duisburg bei einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe sich um kurz nach 9.00 Uhr mit schweren Stichverletzungen aus ihrer Wohnung auf die Straße geschleppt und sei dort zusammengebrochen, sagte ein Duisburger Polizeisprecher. Sie sei in eine Klinik gebracht worden.

