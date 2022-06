50+1-Regel: Hoeneß bezeichnet Watzke als Bremser

Aachen (dpa)

In der Diskussion der beiden großen deutschen Fußball-Vereine um die Abschaffung der 50+1-Regel hat Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß Dortmunds Clubchef Hans-Joachim Watzke als großen Bremser bezeichnet. «Herr Watzke ist ja bekannt dafür, dass er das klug macht», sagte Hoeneß am Rande des Zukunftskongresses «Neuland» am Mittwoch in Aachen und ergänzte mit Blick auf den börsennotierten BVB: «Borussia Dortmund hat ja nicht mehr viel zu verkaufen, weil sie wesentlich mehr als 50 Prozent längst verkauft haben.»

Von dpa