500 Millionen Euro Pandemie-Kompensation für NRW-Kommunen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten zusätzliche 500 Millionen Euro, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Bereits am 16. Dezember werde ausgezahlt, teilte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte der Haushaltsausschuss des Landtags einen entsprechenden Beschluss gefasst.

