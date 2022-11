46-Jähriger fährt auf parkenden Lastwagen und stirbt

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist in Bergkamen im Ruhrgebiet ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen aufgefahren und ums Leben gekommen.

Seine 46 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Sonntagabend lebensgefährlich verletzt. Warum der Fahrer nach rechts von der Straße abkam und gegen den Lastwagen fuhr, war zunächst unklar. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Straße wurde für fünf Stunden gesperrt und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.