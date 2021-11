41-Jähriger bei Unfall in Grevenbroich schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Grevenbroich (Landkreis Rhein-Kreis Neuss) ist am Donnerstagabend ein 41-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Mann kam mit seinem Fahrzeug aus zunächst ungeklärter Ursache an einer Kreuzung von der Spur ab und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 24-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Neuss mitteilte. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und später schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Sperrung kam es rund um die Unfallstelle anfangs zu Verzögerungen.