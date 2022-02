4000 Fans zugelassen: Istaf darf wieder Tickets verkaufen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das Internationale Stadionfest (Istaf) kann am übernächsten Sonntag in Düsseldorf eine Reihe Top-Leichtathleten vor bis zu 4000 Fans präsentieren. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, sind nun wieder Tickets verfügbar. Zunächst waren nur 750 Zuschauer für das Sportereignis zugelassen.

Von dpa