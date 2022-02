4000 demonstrieren in Düsseldorf gegen den Angriff Russlands

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Düsseldorf für die Freiheit der Ukraine und gegen den Angriff Russlands auf das Land demonstriert. Nach Angaben der Polizei waren am Nachmittag knapp 4000 Menschen auf dem Schadowplatz in der Innenstadt zusammengekommen. Unter den Demonstranten war auch Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp. Der FDP-Politiker nannte es in seiner Rede pervers, wenn jetzt in Deutschland über steigende Benzinpreise geredet würde, während die Ukrainer in NRW um ihre Familien, Freunde und Bekannte in der Heimat bangen.

Von dpa