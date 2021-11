400 Strohballen brennen: Großeinsatz der Feuerwehr

Brennende Strohballen haben in Haan (Kreis Mettmann) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die übereinander gelagerten Strohballen, genannt Strohmiete, hatten am frühen Samstagmorgen Feuer gefangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung im Ortsteil Gruiten aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit rund 75 Einsatzkräften.

Dabei gelang es ihnen einige der insgesamt 400 Strohballen zu retten, indem sie mit einem Traktor eine Schneise in den Haufen schlugen. Am frühen Samstagnachmittag war die Feuerwehr nach eigenen Angaben noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Jeder Strohballen müsse einzeln mit einem Teleskoplader abgetragen und gelöscht werden, heißt es in einer Pressemitteilung.