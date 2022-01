40-Jährige prallt mit Pkw gegen Baum: Schwer verletzt

Eine Frau ist am Samstagmorgen in Neuss bei Düsseldorf mit ihrem Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die 40-Jährige wurde laut Polizei in ihrem Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nachdem die Einsatzkräfte die Fahrerin aus dem Wrack befreit hatten, wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle an der Bundesstraße 477 bei Neuss-Rommerskirchen war während der Unfallaufnahme gesperrt.