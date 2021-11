38-Jährige erstochen: Ex-Freund festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine 38-jährige Frau ist in ihrer Wohnung mit einem Messer erstochen worden. Die Polizei und der Rettungsdienst fanden die Frau in der Nacht zum Donnerstag mit schwersten Stichverletzungen vor. Trotz der Bemühungen des Notarztes erlag die 38-Jährige kurze Zeit später ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa