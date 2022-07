33-Jähriger tot im Masurensee entdeckt

Duisburg (dpa/lnw)

Sechs Tage nach seinem Verschwinden im Masurensee ist ein 33-Jähriger tot im Wasser gefunden worden. Dies teilte die Polizei Duisburg am Montag mit. Der Mann hatte den See am vergangenen Dienstag mit Familienangehörigen besucht und soll von einer Luftmatratze ins Wasser gerutscht sein. Laut Polizei ist davon auszugehen, dass der Duisburger in dem bis zu zwölf Meter tiefen See ertrunken sei.

Von dpa