33-Jähriger schwer verletzt in Keller gefunden: Tot

Ein 33-jähriger Mann aus Euskirchen ist in Dormagen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Der Schwerverletzte sei in der Nacht zum Mittwoch im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt worden, teilten die Polizei in Neuss und die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mit. Er erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

