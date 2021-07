300 Feiernde: Technoparty unter Autobahnbrücke aufgelöst

Unter einer Autobahnbrücke der A 61 hat die Polizei im Rhein-Erft-Kreis eine Technoparty mit schätzungsweise 200 bis 300 Menschen aufgelöst. Die Gäste hätten die Corona-Regeln nicht eingehalten und keine Maske getragen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie feierten demnach am frühen Sonntagmorgen unter einer Brücke zwischen Elsdorf und Bedburg zu lauter Musik und flüchteten in einen Wald als die Beamten ankamen. Diese stoppten den 24 Jahre alten Veranstalter und einen DJ. Die Party sei nicht genehmigt gewesen. Polizisten schrieben eine Anzeige. Die Stelle sei von dem Hochwasser nicht betroffen, wie es von der Polizei hieß.