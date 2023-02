300 Einsatzkräfte bekämpfen Großfeuer in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw)

Ein Großfeuer in mehreren Lagerhallen hat die Feuerwehr in Rheda-Wiedenbrück am Samstag in Atem gehalten. Mehr als 300 Rettungskräfte waren im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Es sei einer der größten Einsätze, die es in den vergangenen Jahren in der Region gegeben habe.

Von dpa